Mały film, a wielki sukces. To jedna z największych niespodzianek ostatnich miesięcy

Jeszcze ciekawsze jest to, że mówimy o kameralnym melodramacie, a nie widowisku nastawionym na masową publiczność. Tego typu wyniki zwykle zarezerwowane są dla dużych produkcji lub znanych franczyz, dlatego sukces Drama jest szeroko komentowany w branży. Warto przytoczyć dla porównania, że w ubiegłym roku podobny sukces zaliczył film Materialiści.

Film Drama okazał się jedną z największych niespodzianek ostatnich miesięcy. Produkcja z udziałem Zendaya i Robert Pattinsona przekroczyła właśnie granicę 100 milionów dolarów w globalnym box office. To imponujący wynik, zwłaszcza że budżet filmu wyniósł zaledwie 25 milionów.

Dla A24 to kolejny dowód, że ich strategia zaczyna przynosić efekty. Studio od lat budowało swoją markę na autorskich, średniobudżetowych produkcjach, ale w ostatnim czasie coraz śmielej wchodzi w większe projekty. Sukces filmu Drama wpisuje się w ten trend i następuje po wcześniejszym hicie studia, jakim był Wielki Marty – którego dobre wyniki frekwencyjne poszły w parze z prestiżem wynikającym z nagród.

Co ciekawe, Drama to dopiero piąty film w historii A24, który przekroczył 100 milionów dolarów przychodu. Pokazuje to, jak rzadko tego typu projekty osiągają tak wysoki wynik — i jak wyjątkowa jest obecna sytuacja.

Studio stoi dziś na rozdrożu. Z jednej strony inwestuje w duże produkcje, takie jak adaptacje Elden Ring, z drugiej — sukces Drama udowadnia, że wciąż ogromny potencjał tkwi w średniobudżetowym kinie. Choć recenzje filmu były dobre, nie zapowiadały aż takiego sukcesu. Na pewno jednak pomogły rozpoznawalne nazwiska oraz to, jak długo film był komentowany i żył w mediach.