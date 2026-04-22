Mały film, a wielki sukces. To jedna z największych niespodzianek ostatnich miesięcy

Zendaya i Robert Pattinson najwyraźniej bardzo temu filmowi pomogli.
Film Drama okazał się jedną z największych niespodzianek ostatnich miesięcy. Produkcja z udziałem Zendaya i Robert Pattinsona przekroczyła właśnie granicę 100 milionów dolarów w globalnym box office. To imponujący wynik, zwłaszcza że budżet filmu wyniósł zaledwie 25 milionów.
Drama kasowym hitem
Jeszcze ciekawsze jest to, że mówimy o kameralnym melodramacie, a nie widowisku nastawionym na masową publiczność. Tego typu wyniki zwykle zarezerwowane są dla dużych produkcji lub znanych franczyz, dlatego sukces Drama jest szeroko komentowany w branży. Warto przytoczyć dla porównania, że w ubiegłym roku podobny sukces zaliczył film Materialiści.
W opisie filmu czytamy:
Szczęśliwie zaręczona para zostaje wystawiona na próbę, gdy nieoczekiwany zwrot wydarzeń wywraca ich tydzień przed ślubem do góry nogami.
Co ciekawe, Drama to dopiero piąty film w historii A24, który przekroczył 100 milionów dolarów przychodu. Pokazuje to, jak rzadko tego typu projekty osiągają tak wysoki wynik — i jak wyjątkowa jest obecna sytuacja.
Studio stoi dziś na rozdrożu. Z jednej strony inwestuje w duże produkcje, takie jak adaptacje Elden Ring, z drugiej — sukces Drama udowadnia, że wciąż ogromny potencjał tkwi w średniobudżetowym kinie. Choć recenzje filmu były dobre, nie zapowiadały aż takiego sukcesu. Na pewno jednak pomogły rozpoznawalne nazwiska oraz to, jak długo film był komentowany i żył w mediach.
