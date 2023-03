Mało Wam prezentów na PC? Na Steam odbierzecie dwie darmowe gry

Figment i Black Desert za darmo na Steam

Muzyczna gra przygodowa rozgrywająca się w zakamarkach ludzkiego umysłu... Witajcie w świecie Figmentu Dziwny i surrealistyczny świat. Miejsce pełne najgłębiej skrywanych myśli, pragnień i wspomnień, zaludnione wieloma głosami, które słyszymy w głowie. Przez wiele lat ten umysł był cichy i spokojny. Ale coś się zmieniło. Zaczęły pojawiać się nowe myśli, przybierające kształt koszmarnych stworzeń, które rozsiewają strach, gdzie tylko się pojawią. Jedyną nadzieją jest gderliwy Dusty, dawny głos odwagi umysłu, który musi wrócić do dawnej formy i pomóc umysłowi stawić czoła strachom.

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Figment, to udajcie się pod ten adres, gdzie przypiszecie grę do swojego konta na Steamie. Promocja dostępna jest wyłącznie do 9 marca do godziny 19:00 czasu polskiego.