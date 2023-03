Kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Następny prezent na PC

Wszystkie najnowsze tytuły już ukończone, a do kolejnych premier pozostało trochę czasu? To Epic Games Store ma dla Was propozycję kolejnej darmowej gry, którą możecie zgarnąć już dzisiaj. Tym razem w sklepie odbierzecie za darmo Rise of Industry, czyli strategiczną grę biznesową, w której możecie budować, nadzorować i rozwijać swoje przemysłowe imperium w generowanym proceduralnie świecie osadzonym w latach 30. XX wieku. Produkcja studia Dapper Penguin Studios zadebiutowała w 2019 roku, a teraz możecie sprawdzić ją bez żadnych opłat.

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Przypomnijmy, że Rise of Industry odbierzecie od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Grę znajdziecie pod tym adresem. Na przypisanie produkcji do swojego konta w sklepie Epic Games Store macie czas do następnego czwartku.