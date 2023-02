Malo brakowało, a Kevin Feige zostałby zwolniony z Marvela w 2015 roku. Uratował go prezes Disneya

Perlmutter nie był zadowolony z utraty nadzoru nad filmowym uniwersum Marvela. Dlatego postanowił pozbyć się kłopotliwego podopiecznego, ale na drodze stanął mu Bob Iger, który nie pozwolił, aby studio straciło swojego zarządcę.

Obiecałem Ike’owi [Perlmutterowi], że będzie kontynuował kierowanie Marvelem. Ale w 2015 roku zamierzał zwolnić Marvela, który kierował studiem i pracami nad uniwersum. Pomyślałem, że to błąd i wkroczyłem, aby temu zapobiec. Myślę, że Kevin [Feige] jest niewiarygodnie utalentowanym prezesem, a osiągnięcia Marvela mówią same za siebie. I tak przeniosłem działalność filmową Marvela spod Ike’a do studia filmowego kierowanego wówczas przez Alana Horna.