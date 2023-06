Mała Syrenka skrytykowana za „niebezpieczne wyeliminowanie niewolnictwa”

Aktorska wersja Małej Syrenki miała być wielkim komercyjnym hitem, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie. Film w Ameryce otworzył się w kinach z mniejszą kwotą, niż przewidywali eksperci. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na pozostałych rynkach, gdzie w wielu krajach produkcja wystartowała dużo poniżej oczekiwań. Dodatkowa Mała Syrenka wzbudza mnóstwo kontrowersji, przez które tytuł zmaga się z bombardowaniem najniższymi ocenami w serwisach filmowych. Teraz oliwę do ognia dolał Marcus Ryder, wpływowy brytyjski działacz, a także przewodniczący Królewskiej Akademii Sztuk Dramatycznych, który skrytykował produkcję Disneya za pominięcie niewolnictwa na Karaibach.

Mała Syrenka skrytykowana przez działacza na rzecz różnorodności

Ryder nie zgadza się z przedstawieniem „rasowej harmonii” w Małej Syrence. Po seansie filmu poczuł, że został zmuszony do napisania notatki na blogu, w której przedstawił, że remake Disneya „stracił okazję do delikatnej edukacji dzieci”. Działacz stwierdził, że Mała Syrenka wydaje się być osadzona w XVIII wieku, a więc w czasach afrykańskiego niewolnictwa. Fikcyjni mieszkańcy wysp karaibskich na Atlantyku, na których ma rozgrywać się akcja filmu, żyją w świecie wolnym od okrucieństw związanych z prawami człowieka.

Nie sądzę, żebyśmy wyświadczali naszym dzieciom przysługę, udając, że niewolnictwo nie istnieje. Osadzanie fantastycznej historii w tym czasie i miejscu jest dosłownie równoznaczne z tworzeniem historii miłosnej między Żydem a Gojem w Niemczech w 1940 roku i ignorowaniem żydowskiego holokaustu. — napisał na blogu zatytułowanym „Mała Syrenka Disneya, niewolnictwo na Karaibach i mówienie dzieciom prawdy”.

Działacz przyznał, że Mała Syrenka jest fantastyką, ale osadzenie opowieści w pewnych historycznych ramach musi wiernie te realia przedstawiać, gdyż według Rydera, prowadzi to do pomijania przeszłości, a to nie służy edukacji dzieciom.