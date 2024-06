Majestatyczne Songs of Silence trafi dziś do graczy. Strategia 4X debiutuje we wczesnym dostępie

Już dzisiaj na rynku debiutuje Songs of Silence.

Na początku ubiegłego roku mogliśmy po raz pierwszy rzucić okiem na trailer Songs of Silence. Majestatyczna strategia 4X, w której starcia odbywają się w czasie rzeczywistym, już dzisiaj trafi do graczy. Tytuł trafi na rynek w ramach wczesnego dostępu, a zainteresowani będą mogli nabyć go za pośrednictwem Steam oraz GOG.