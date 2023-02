Majestatyczne Songs Of Silence na pierwszym trailerze

Songs Of Silence to propozycja od ekipy z Chimera Entertainment. Twórcy podzielili się trailerem swojej nadchodzącej produkcji, a graczom na jego widok opadły szczęki. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Songs Of Silence to idealna propozycja dla domorosłych strategów

Songs Of Silence jest strategią z gatunku 4X, w której potyczki odbywają się w czasie rzeczywistym. W trakcie walk będziemy wzmacniać swoje armie przy pomocy różnorodnych kart, co z pewnością przypadnie do gustu fanom gier taktycznych. Twórcy chwalą się, że przygotowali aż 100 różnych jednostek, z których skomponujemy swoje oddziały. Ważną rolę podczas rozgrywać odgrywać będą również potężni bohaterowie.



Deweloperzy zapewniają, że przywiązali dużą wagę do warstwy fabularnej gry. Opowieść zabierze nas do uniwersum, gdzie dwa kompletnie różne światy staną przed zagrożeniem wynikającym z pochłaniającej wszystko Ciszy. Warto dodać, że za oprawę dźwiękową odpowiada Hitoshi Sakimoto, który komponował muzykę do takich hitów jak: Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 i Valkyria Chronicles.



Niestety ciągle nie poznaliśmy daty premiery Songs Of Silence, a na Steam widnieje jedynie informacja “wkrótce dostępne”. Wiemy natomiast, że gra będzie dostępna wyłącznie na PC.