Nowa gra twórców Wiedźmina 3 zaprezentowana. Krótki zwiastun The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves opublikowało pierwszą zapowiedź The Blood of Dawnwalker, którego akcja rozgrywać się będzie w świecie fantasy, w którym jednymi z najgroźniejszych przeciwników ludzi, są wampiry. Przedstawiciela krwiopijców możemy zobaczyć na poniższym teaserze.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi pierwszego zwiastuna The Blood of Dawnwalker, czyli debiutanckiej gry studia Rebel Wolves, które zostało założone przez Konrada Tomaszkiewicza, reżysera Wiedźmina 3: Dziki Gon. Nad grą pracuje około 100 osób, wśród których nie brakuje weteranów z CD Projekt RED. Przez ten czas grę tworzyli m.in. Bartłomiej Gaweł, czyli reżyser artystyczny Wiedźmina 3, Daniel Sadowski, czyli reżyser projektu pierwszego Wiedźmina, czy Jakub Szamałek, współscenarzysta Cyberpunka 2077. Prace nad grą ruszyły jeszcze w 2022 roku, a teraz możemy zobaczyć tego pierwsze efekty.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem The Blood of Dawnwalker doczeka się prezentacji pełnego zwiastuna już w najbliższy poniedziałek. To właśnie 13 stycznia o godzinie 22:00 czasu polskiego zobaczymy pełny filmowy zwiastun nowego RPG-a od twórców Wiedźmina 3. Nie wiadomo, czy materiał będzie zawierał jakiekolwiek elementy rozgrywki.

Szczegóły dotyczące The Blood of Dawnwalker nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że będzie to mroczne fantasy z otwartym światem, należące do gatunku action-RPG. Studio Rebel Wolves celowało w projekt z segmentu AAA, więc możemy spodziewać się rozbudowanej historii i dopracowanego systemu walki.

Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker powstaje na Unreal Engine 5. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Data premiery nie jest jeszcze znana.

