Zaloguj się lub Zarejestruj

Mafia: The Old Country zaskoczyła na konsolach? Porównania na PS5, Xbox Series X|S i PC

Mikołaj Berlik
2025/08/11 15:00
0
0

Pierwsze analizy pokazują różnice między platformami.

Mafia: The Old Country zadebiutowała w zeszłym tygodniu jednocześnie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Produkcja spotkała się z w miarę pozytywnym odbiorem – gracze chwalą klimat mafijnej historii, szczegółowe lokacje i ścieżkę dźwiękową, która buduje atmosferę. Przed premierą pojawiały się jednak obawy, czy konsole poradzą sobie z wymagającą oprawą wizualną.

M
Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country – konsole kontra PC

W sieci pojawiły się pierwsze porównania pokazujące, jak gra prezentuje się na różnych platformach. Analizy zestawiają szczegóły jakości tekstur, oświetlenia oraz płynności animacji, pozwalając określić, która wersja oferuje najlepsze wrażenia wizualne. Wyniki wskazują, że choć PC nadal daje największe możliwości w zakresie ustawień graficznych, wersje na PS5 i Xbox Series X|S prezentują się solidnie, bez poważniejszych problemów technicznych.

Wydanie Mafia: The Old Country od początku projektowano z myślą o aktualnej generacji konsol i komputerach osobistych. Dzięki temu twórcy mogli w pełni wykorzystać ich potencjał technologiczny, zapewniając spójne doświadczenie niezależnie od platformy. To pierwsza odsłona serii przygotowana w taki sposób, co dla wielu fanów jest dodatkowym argumentem za sięgnięciem po tytuł.

GramTV przedstawia:

Mafia: The Old Country jest dostępna na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. W naszej recenzji tytuł otrzymał notę 6,5 na 10.

Tagi:

News
PC
Mafia
porównanie grafiki
porównanie jakości grafiki
PlayStation 5
porównanie
Xbox Series X
Xbox Series S
Mafia: The Old Country
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112