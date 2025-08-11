Mafia: The Old Country zaskoczyła na konsolach? Porównania na PS5, Xbox Series X|S i PC

Mafia: The Old Country zadebiutowała w zeszłym tygodniu jednocześnie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Produkcja spotkała się z w miarę pozytywnym odbiorem – gracze chwalą klimat mafijnej historii, szczegółowe lokacje i ścieżkę dźwiękową, która buduje atmosferę. Przed premierą pojawiały się jednak obawy, czy konsole poradzą sobie z wymagającą oprawą wizualną.

Mafia: The Old Country – konsole kontra PC

W sieci pojawiły się pierwsze porównania pokazujące, jak gra prezentuje się na różnych platformach. Analizy zestawiają szczegóły jakości tekstur, oświetlenia oraz płynności animacji, pozwalając określić, która wersja oferuje najlepsze wrażenia wizualne. Wyniki wskazują, że choć PC nadal daje największe możliwości w zakresie ustawień graficznych, wersje na PS5 i Xbox Series X|S prezentują się solidnie, bez poważniejszych problemów technicznych.