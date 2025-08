Mafia: The Old Country z ulepszeniami na PS5 Pro. Twórcy ujawnili szczegóły wsparcia

Premiera Mafia: The Old Country zbliża się wielkimi krokami. Produkcja zapowiada się na jedną z ciekawszych premier końcówki 2025 roku, a wczoraj deweloperzy zdradzili pierwsze szczegóły dotyczące długości gry. Teraz ujawniono, że tytuł w pełni wykorzysta możliwości PS5 Pro, co przełoży się na wyraźnie lepsze wrażenia wizualne.

Mafia: The Old Country – gra stanie si ę lepsza na PS5 Pro

Deweloperzy potwierdzili, że gra będzie wspierać m.in. technologię Variable Refresh Rate (VRR), odświeżanie 120Hz oraz dynamiczne skalowanie rozdzielczości w trybach Jakości i Wydajności. Gracze korzystający z PS5 Pro mogą więc liczyć na płynniejsze animacje i wyraźnie ostrzejszy obraz w porównaniu do standardowej wersji konsoli.

Wczytywanie ramki mediów.