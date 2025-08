Mafia: The Old Country nie będzie długą grą. Znamy czas potrzebny na ukończenie historii

Mafia: The Old Country – ile zajmie przejście gry?

Mafia: The Old Country – ile zajmie przejście gry?

Mafia: The Old Country – ile zajmie przejście gry?

Zbliża się premiera Mafia: The Old Country i niedawno Hangar 13 podał pełne wymagania sprzętowe na PC. Już wcześniej deweloperzy ujawnili, że nowa odsłona serii będzie powrotem do korzeni, skupiając się na liniowej historii dla pojedynczego gracza. Fani zaczęli zastanawiać się, jak długa będzie historia i teraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że powrót do formuły w stylu dwóch pierwszych części oznacza około 10-12 godzin potrzebnych na ukończenie kampanii.

Spodziewajcie się doświadczenia w stylu Mafii 1 i Mafii 2 – zaznaczył Baynes.

Wczytywanie ramki mediów.

Twórcy porównują długość kampanii The Old Country do swoich dwóch pierwszych gier z serii. W praktyce oznacza to skupienie na intensywnej, filmowej narracji bez zbędnych wypełniaczy, co wielu fanów przyjęło z entuzjazmem.