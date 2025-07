Mafia: The Old Country z nowym materiałem z rozgrywki. Premiera kampanii promocyjnej coraz bliżej

Hangar 13 powoli rozpoczyna pełną kampanię promocyjną Mafia: The Old Country . Nowy materiał z gry, choć nieudostępniony oficjalnie, już trafił do sieci – dzięki fanom, którzy połączyli niepublikowane wcześniej ujęcia z deweloperskich blogów w ponad minutowy montaż rozgrywki.

Według zapowiedzi, Mafia: The Old Country będzie stopniowo odsłaniana w ramach akcji promocyjnej – do końca lipca co poniedziałek mają pojawiać się nowe oficjalne materiały. Studio Hangar 13 chce skupić się przede wszystkim na prezentacji gameplayu i przedstawieniu postaci, które odegrają kluczową rolę w historii.