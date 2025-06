Mafia: The Old Country ukończona. Premiera gry już w sierpniu

Nowa część serii przeniesie graczy do Sycylii z początku XX wieku.

Studio Hangar 13 ogłosiło, że prace nad grą Mafia: The Old Country zostały zakończone. Tytuł uzyskał złoty status, co oznacza, że jego główny rozwój dobiegł końca i może zostać przekazany do tłoczni oraz certyfikacji cyfrowej. Premiera gry odbędzie się zgodnie z planem – 8 sierpnia. Mafia: The Old Country – powrót do korzeni serii Nowa Mafia to prequel głównej trylogii, który osadzono w zupełnie innych realiach niż poprzednie odsłony. Akcja toczy się na początku XX wieku w Sycylii, a gracze wcielą się w Enza Favarę – młodego członka rodziny Torrisich, który zostaje wciągnięty w przestępczy półświatek. Historia ma być bardziej liniowa, ale mocno skoncentrowana na klimacie i realizmie.

Mafia: The Old Country obiecuje intensywne starcia na noże i pojedynki z ograniczonym dostępem do amunicji. Poza niewielkim sycylijskim miastem odwiedzimy również wiejskie okolice. Twórcy stawiają na autentyczność – dodano włoską lokalizację i sycylijski dubbing, co ma wzmocnić poczucie immersji. Poznaj początki zorganizowanej przestępczości w grze Mafia: Dawne Strony, brutalnej gangsterskiej opowieści o podziemnym światku Sycylii z początku XX w. Walcz o przetrwanie jako Enzo Favara i udowodnij Rodzinie swoją wartość we wciągającej przygodowej grze akcji z perspektywy trzeciej osoby, której fabuła rozgrywa się w niezwykle groźnych i trudnych czasach. Enzo pragnie lepszego życia i nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć ten cel. Po ciężkim dzieciństwie spędzonym na przymusowej pracy gotów jest zaryzykować wszystko, by zostać „człowiekiem honoru” w przestępczej rodzinie Torrisi. Złożył mafii przysięgę, która daje mu władzę, ale z którą wiążą się też liczne pokusy i trudności. Przede wszystkim jednak musi pamiętać o podstawowej zasadzie: Rodzina wymaga poświęceń.

Mafia: The Old Country zadebiutuje 8 sierpnia na PC, PS5 i Xbox Series X/S w cenie 49,99 dolarów. Choć prawdopodobnie pojawi się łatka premierowa, produkcja jest już gotowa do wydania. Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć kolejny materiał z gry.