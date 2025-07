Mafia: The Old Country z liniową strukturą. Hangar 13 wyciąga wnioski po premierze Mafii 3

Niedawno pojawił się klimatyczny gameplay z Mafia: The Old Country . Już za niecały miesiąc produkcja trafi w ręce graczy. W miarę zbliżania się debiutu tytułu, studio Hangar 13, odpowiedzialne za jego rozwój, uchyliło rąbka tajemnicy na temat decyzji projektowej: rezygnacji z koncepcji otwartego świata.

Mafia: The Old Country bez otwartego świata

Ta zmiana kursu wynika bezpośrednio z wniosków wyciągniętych po wydaniu poprzedniej części – Mafii 3 – która nie spełniła w pełni pokładanych w niej oczekiwań. Mafia 3 wprowadziła rozległą przestrzeń do eksploracji, jednak nie spotkało się to z ciepłym odbiorem ze strony graczy.

Jak wyjaśnił Nick Baynes, prezes Hangar 13, celem Mafia: The Old Country jest przede wszystkim „powrót do korzeni tego, co fani kochają w serii Mafia”. Baynes wskazał również na inne motywacje stojące za odejściem od koncepcji otwartego świata.