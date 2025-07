Mafia: The Old Country na klimatycznym materiale. Niemal 10 minut gameplayu

Bezspoilerowy materiał trafił do sieci.

Kilka dni temu dostaliśmy nowy materiał z nadchodzącej gry Mafia: The Old Country. Były to zebrane przez fanów nowe fragmenty gameplayu. Teraz redakcja IGN udostępniła natomiast 9-minutowy pokaz rozgrywki. Materiał, zgodnie z opisem, nie zawiera spoilerów.