Mafia: The Old Country z kolejnymi szczegółami. Ujawniono wymagania sprzętowe

W tym tygodniu pokazano pierwszy gameplay i potwierdzono datę premiery gry Mafia: The Old Country. W sieci pojawiło się też sporo szczegółów na temat nadchodzącej produkcji studia Hangar 13. Okazuje się jednak, że to nie koniec interesujących wieści na temat wspomnianej produkcji, ponieważ amerykańska firma ujawniła także wymagania sprzętowe nowej odsłony serii Mafia

Twórcy Mafia: The Old Country ujawnili wymagania sprzętowe gry na PC

Deweloperzy ze studia Hangar 13 przedstawili zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe Mafia: The Old Country na PC. Zainteresowani gracze mogą więc sprawdzić, czy ich sprzęt poradzi sobie ze wspomnianą produkcją. Potwierdzono również, że nowa odsłona serii Mafia będzie korzystać z antypirackiego oprogramowania Denuvo, które nie cieszy się zbyt dobrą opinią wśród użytkowników komputerów osobistych.