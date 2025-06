Mafia: The Old Country na długim materiale. Ujawnia nowe szczegóły fabularne

Unreal Engine 5 pozwolił nam osiągnąć niesamowite rzeczy w zakresie postaci, krajobrazów i scen filmowych. To doprowadziło do znaczącej poprawy wizualnej we wszystkich aspektach gry - tłumaczy Hangar 13.

Mafia: The Old Country doczekała się nowego, długiego materiały podczas tegorocznego Future Games Show. Studio Hangar 13 pokazało kluczowy moment z historii Enza, jednocześnie demonstrując, jak silnik Unreal Engine 5 wynosi całą produkcję na nowy poziom jakości.

Udało nam się uchwycić niezwykłe niuanse w ruchu, grze aktorskiej i ekspresji postaci. To naprawdę ożywia naszą historię i sprawia, że staje się jeszcze bardziej emocjonalna i poruszająca.

Gra, osadzona na początku XX wieku na Sycylii, opowie historię narodzin zorganizowanej przestępczości, stanowiąc zarówno wstęp do znanej trylogii, jak i zupełnie nową opowieść. Według twórców, Mafia: The Old Country nie tylko buduje tło dla wcześniejszych gier, ale również „zawiązuje wątki, które mogą być rozwijane w przyszłości”.

Głównym bohaterem jest Enzo Favara, którego dzieciństwo upływa w dramatycznych okolicznościach – jako dziecko zostaje sprzedany do pracy w kopalni siarki. Po ucieczce, już jako młody mężczyzna, trafia do rodziny przestępczej Torrisich. Szybko zdobywa zaufanie Dona i wspina się po szczeblach mafijnej hierarchii, dążąc do zostania pełnoprawnym członkiem organizacji.

Mafia: The Old Country zadebiutuje 8 sierpnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.