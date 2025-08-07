Mafia: The Old Country na premierowym zwiastunie. Gra debiutuje dziś na PC

Kilka godzin temu informowaliśmy Was o recenzjach Mafia: The Old Country. Sama produkcja debiutuje dziś natomiast na komputerach osobistych. Nic więc dziwnego, że twórcy postanowili uczcić ten moment i opublikowali premierowy zwiastun nowej odsłony serii Mafia.
Twórcy Mafia: The opublikowali premierowy zwiastun gry
Najnowszy materiał promocyjny Mafia: The Old Country stara się wprowadzić graczy w klimat produkcji. Zgodnie z zapowiedziami najnowsza odsłona serii Mafia zabierze użytkowników do Sycylii z początku XX w. i zaoferuje „brutalną gangsterską” historię. W zwiastunie nie zabrakło miejsca zarówno na fragmenty rozgrywki, jak i kilka ujęć ze scenek przerywnikowych, a całość znajdziecie na dole wiadomości.
Bardzo się cieszymy, że Mafia wróciła! Warto dodać, że nie jest to zwykły powrót. Mafia: Dawne Strony odważnie sięga do korzeni serii. Jest to liniowa, opowiedziana w filmowym stylu historia kładąca nacisk na postacie i fabułę. Przede wszystkim jednak jest to szansa na zagranie w klasycznym filmie gangsterskim – tak jak wszystkie poprzednie tytuły z serii Mafia. Takie filmy najlepiej ogląda się bez spoilerów, dlatego prosimy graczy, by przestrzegali kodeksu milczenia i nie zdradzali szczegółów fabuły innym – czytamy we wpisie opublikowanym na Steam.
