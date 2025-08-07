Zaloguj się lub Zarejestruj

Mafia: The Old Country na premierowym zwiastunie. Gra debiutuje dziś na PC

Mikołaj Ciesielski
2025/08/07 19:15
„Bardzo się cieszymy, że Mafia wróciła!”

Kilka godzin temu informowaliśmy Was o recenzjach Mafia: The Old Country. Sama produkcja debiutuje dziś natomiast na komputerach osobistych. Nic więc dziwnego, że twórcy postanowili uczcić ten moment i opublikowali premierowy zwiastun nowej odsłony serii Mafia.

Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country

Twórcy Mafia: The opublikowali premierowy zwiastun gry

Najnowszy materiał promocyjny Mafia: The Old Country stara się wprowadzić graczy w klimat produkcji. Zgodnie z zapowiedziami najnowsza odsłona serii Mafia zabierze użytkowników do Sycylii z początku XX w. i zaoferuje „brutalną gangsterską” historię. W zwiastunie nie zabrakło miejsca zarówno na fragmenty rozgrywki, jak i kilka ujęć ze scenek przerywnikowych, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Bardzo się cieszymy, że Mafia wróciła! Warto dodać, że nie jest to zwykły powrót. Mafia: Dawne Strony odważnie sięga do korzeni serii. Jest to liniowa, opowiedziana w filmowym stylu historia kładąca nacisk na postacie i fabułę. Przede wszystkim jednak jest to szansa na zagranie w klasycznym filmie gangsterskim – tak jak wszystkie poprzednie tytuły z serii Mafia. Takie filmy najlepiej ogląda się bez spoilerów, dlatego prosimy graczy, by przestrzegali kodeksu milczenia i nie zdradzali szczegółów fabuły innym – czytamy we wpisie opublikowanym na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Mafia: The Old Country już jutro – 8 sierpnia 2025 roku – zadebiutuje także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Mafia na PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/mafia-the-old-country-launch-trailer-is-all-about-family

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

