Mafia: The Old Country na premierowym zwiastunie. Gra debiutuje dziś na PC

Kilka godzin temu informowaliśmy Was o recenzjach Mafia: The Old Country. Sama produkcja debiutuje dziś natomiast na komputerach osobistych. Nic więc dziwnego, że twórcy postanowili uczcić ten moment i opublikowali premierowy zwiastun nowej odsłony serii Mafia.

Twórcy Mafia: The opublikowali premierowy zwiastun gry

Najnowszy materiał promocyjny Mafia: The Old Country stara się wprowadzić graczy w klimat produkcji. Zgodnie z zapowiedziami najnowsza odsłona serii Mafia zabierze użytkowników do Sycylii z początku XX w. i zaoferuje „brutalną gangsterską” historię. W zwiastunie nie zabrakło miejsca zarówno na fragmenty rozgrywki, jak i kilka ujęć ze scenek przerywnikowych, a całość znajdziecie na dole wiadomości.