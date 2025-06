Mafia: The Old Country na fabularnym zwiastunie prosto z Summer Game Fest 2025

Jakiś czas temu ujawniono wymagania sprzętowe Mafia: The Old Country na PC. Premiera wspomnianej produkcji zbliża się natomiast wielkimi krokami i nie powinno nikogo dziwić, że twórcy postanowili podgrzać nieco atmosferę wokół swojej produkcji. Na Summer Game Fest 2025 zaprezentowano bowiem kolejny zwiastun nadchodzącej odsłony serii Mafia.

Nowy zwiastun Mafia: The Old Country zaprezentowany na Summer Game Fest 2025

Zgodnie z zapowiedziami najnowszy zwiastun Mafia: The Old Country pozwala graczom poznać „niespodziewanych sojuszników i bezwzględnych wrogów”. We wspomnianym materiale wideo zabrakło co prawda fragmentów rozgrywki, ale trailer zapowiada, że w grze nie zabraknie ciekawych postaci i emocjonujących scen. Całość znajdziecie na dole wiadomości.