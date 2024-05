Mafia 4 z prezentacją na Summer Game Fest 2024? Nowe doniesienia z Czech

Jednocześnie redaktor serwisu Vortex podkreślił, że nie ma 100% pewności, że Mafia 4 zostanie zapowiedziana na Summer Game Fest 2024. Bigas dodał jednak, że – w obliczu ostatnich doniesień i zakulisowych informacji – nie zdziwiłby się, gdyby Hangar 13 ogłosiło „coś” jeszcze przed wspomnianą imprezą.

Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia odsłona serii Mafia, czyli Mafia III, zadebiutowała na rynku w październiku 2016 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Największe rozczarowanie tego roku? Recenzja gry Mafia III.