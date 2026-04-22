Madonna i Sabrina Carpenter razem na scenie. Tylko gdzie podziało się ubranie?

Jakub Piwoński
2026/04/22 13:30
Symboliczny występ dwóch pokoleń gwiazd zakończył się niespodziewanym incydentem.

Podczas tegorocznego Coachella Valley Music and Arts Festival doszło do wyjątkowego wydarzenia. Na scenie obok siebie stanęły Madonna i Sabrina Carpenter — dwie artystki reprezentujące zupełnie różne pokolenia popu. Dla wielu fanów był to moment symboliczny, pokazujący, jak zmienia się scena muzyczna i kto przejmuje pałeczkę od legend.

koncert
koncert

Tajemnicze zniknięcie kostiumu Madonny po koncercie

Madonna, która przez dekady dominowała w popkulturze, pojawiła się u boku jednej z najgłośniejszych młodych gwiazd. Ich wspólny występ był szeroko komentowany, a uwagę przyciągał także charakterystyczny, fioletowy strój artystki — kurtka, gorset i sukienka, które miały dla niej szczególne znaczenie. Po koncercie wydarzyło się jednak coś zaskakującego. Część garderoby Madonny — w tym elementy, które miała na sobie na scenie — zniknęła. Artystka szybko zareagowała, publikując apel w mediach społecznościowych:

Mam nadzieję i modlę się, aby jakaś dobra dusza znalazła te przedmioty i skontaktowała się z moim zespołem.

Dodała także, że oferuje nagrodę za ich zwrot, podkreślając, jak ważne są dla niej te rzeczy:

To nie są tylko ubrania. To część mojej historii.

Nie bez powodu — jak się okazało, część z tych elementów Madonna nosiła już 20 lat temu, również podczas występu na Coachelli. Sama artystka mówiła ze sceny, że to dla niej „moment zamknięcia koła”. Sprawa trafiła na policję w Indio, jednak śledczy podchodzą do niej z dystansem. Wstępne ustalenia wskazują, że niekoniecznie doszło do kradzieży. Istnieje możliwość, że torby z ubraniami po prostu spadły z wózka golfowego podczas transportu zaplecza technicznego. Może to być zatem zwykły wypadek przy pracy. Mimo to sprawa wciąż jest badana.

Niezależnie od incydentu, sam koncert zapisał się jako jedno z ciekawszych wydarzeń festiwalu. Spotkanie Madonny z Sabriną Carpenter było czymś więcej niż tylko wspólnym występem — to było symboliczne przekazanie pałeczki młodszej artystce.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




