29 lat temu ci kultowi wojownicy weszli w nową erę. I pożegnali jednego z najbardziej zapomnianych złoczyńców

Dokładnie 20 kwietnia 1996 roku zadebiutował Power Rangers Zeo, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii franczyzy Power Rangers. Dla wielu fanów był to naturalny ciąg dalszy wydarzeń po Mighty Morphin Power Rangers, ale w rzeczywistości był to jeden z pierwszych poważnych rebootów formuły.

Power Rangers Zeo zmieniło wszystko

Serial rozpoczął się dwuczęściowym epizodem A Zeo Beginning, który nie tylko wprowadzał nowe moce i zmiany w drużynie, ale też wywracał dotychczasowy układ sił do góry nogami. Choć część bohaterów pozostała ta sama, ich role i moce uległy zmianie. Tommy został Czerwonym Rangerem, Adam przejął rolę Zielonego, a Rocky został Niebieskim. Jednocześnie wprowadzono nowe źródło mocy — Kryształ Zeo, który mógł zasilać tylko pięciu Rangerów. To oznaczało, że Billy musiał pożegnać się z aktywną walką.