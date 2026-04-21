33 lata temu narodziła się legenda. Ten serial zrobił z Chucka Norrisa ikonę popkultury

To właśnie ta produkcja na zawsze zmieniła sposób, w jaki postrzegamy gwiazdę kina akcji.

Dokładnie 21 kwietnia 1993 roku zadebiutował Strażnik Teksasu — serial, który na stałe zapisał się w historii telewizji. Dziś, po niedawnym pożegnaniu Chuck Norrisa, warto przypomnieć, jak ogromny wpływ miała ta produkcja na jego karierę i wizerunek. Choć Norris był już wcześniej rozpoznawalny jako gwiazda kina akcji, ale to właśnie udział w serialu stacji CBS okazał się momentem przełomowym. Strażnik Teksasu”wyniósł go na zupełnie nowy poziom popularności i uczynił bohaterem masowej wyobraźni. Serial, który uczynił Chucka Norrisa ikoną Norris wcielał się w Cordella Walkera, teksaskiego rangera, który łączył bezkompromisowe podejście do prawa z silnym kodeksem moralnym. Jego postać wyróżniała się nie tylko skutecznością, ale też przywiązaniem do wartości takich jak sprawiedliwość czy lojalność. Jak pamiętamy, Walker często rozwiązywał sprawy zarówno siłą, jak i sprytem, a jego styl walki — oparty na sztukach walki — stał się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serialu.

Na ekranie partnerował mu Clarence Gilyard Jr. jako James Trivette, a także Sheree J. Wilson w roli Alex Cahill. Ta trójka stworzyła zgrany zespół, który przez lata przyciągał przed telewizory miliony widzów. Pomysłodawcą serii był Leslie Greif, który chciał stworzyć nowoczesnego westernowego bohatera osadzonego we współczesnych realiach (można powiedzieć, że bez tego serialu dziś pewnie nie mielibyśmy Yellowstone). Co ciekawe, serial w dużej mierze powstawał w Teksasie, a Norris miał realny wpływ na jego kształt — od scenariuszy po choreografię walk.

Jedną z mniej znanych ciekawostek jest to, że aktor często angażował się w produkcję od strony kreatywnej, dbając o to, by serial promował pozytywne wartości i unikał nadmiernej brutalności, co wyróżniało go na tle innych produkcji akcji tamtych lat. To zresztą wpisywało się w osobowość aktora i jego stosunek do kina. W Polsce serial zdobył ogromną popularność dzięki emisji na antenie Polsat, gdzie przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów telewizyjnych. Strażnik Teksasu nie tylko umocnił pozycję Norrisa, ale wręcz zdefiniował jego wizerunek. To właśnie dzięki tej roli stał się symbolem niezłomności, siły i charakterystycznego „spokoju przed burzą”, który później przeniknął do memów i popkultury. Dla wielu widzów Chuck Norris już na zawsze pozostanie Cordellem Walkerem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










