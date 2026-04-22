Coyote vs. ACME dostało pierwszy trailer. Tak po latach afer wygląda film

Wydawało się, że już nie powstanie, a tymczasem w tym roku wejdzie do kin. I nawet dostał pierwszy trailer.

Film Coyote vs. ACME ma za sobą naprawdę burzliwą historię. Niemniej ta zmierza powoli ku końcowi. Pierwszy trailer Coyote vs. ACME już jest Ketchup Entertainment zgodnie z zapowiedziami opublikowało pierwszy zwiastun Coyote vs. ACME. Dzięki temu możemy po raz pierwszy rzucić okiem na prawną batalię, jaką słynny Kojot Wiluś ze Zwariowanych Melodii zamierza stoczyć z firmą ACME. Firmą, od której przez lata nabywał kolejne fantastyczne wynalazki, mające pomóc mu złapaniu Strusia Pędziwiatra, a finalnie obracające się przeciwko jemu samemu. Nie zabraknie intryg na korporacyjnym szczycie, wybuchów oraz absurdalnego humoru. W tym ostatnim pomogą inne słynne postacie z uniwersum Looney Toones. W trakcie zwiastuna przewijają się m.in. Królik Bugs, Kaczor Duffy oraz Prosiak Porky.

Autorami historii opowiedzianej w Coyote vs. ACME są James Gunn, Jeremy Slater oraz Samy Burch. To na jej podstawie scenariusz stworzył Samy Burch, podczas gdy reżyserem obrazu został Dave Green, dla którego będzie to pierwsza tak duża produkcja od dekady, czyli od czasu Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows. Na ekranie pojawi się m.in. John Cena, który wcieli się w rolę przebiegłego prawnika firmy ACME. Sądowego reprezentanta Kojota zagra zaś Will Forte. Ponadto w filmie wystąpią też widziany ostatnio choćby w Wednesday Luis Guzmán czy Lana Condor, znana z Do wszystkich chłopców, których kochałam.

Niedawno ogłoszono, że Coyote vs. ACME zadebiutuje na dużym ekranie 28 sierpnia 2026. Niemniej jeszcze jakiś czas temu nie było to takie oczywiste. Po raz pierwszy o produkcji usłyszeliśmy wszak 8 lat temu. Niespodziewanie jednak w 2023 roku, czyli już po pandemii, Warner Bros. postanowiło odłożyć gotowy film na półkę. Musiały minąć 3 lata, by protesty fanów i branży przyniosły skutek. To za sprawą Ketchup Entertainment, które w marcu ubiegłego roku przejęło on WB prawa do filmu.

