Macie plany na weekend? Nie? No to może Warhammer 40,000: Darktide?

O tym, że zamknięte testy beta Warhammer 40,000: Darktide ruszają w październiku, informowaliśmy Was już jakiś czas temu. Dziś drobne przypomnienie, gdyż ciągle możecie zgłosić swoją chęć do wzięcia udziału w wydarzeniu. Posiadacze PC mogą to zrobić chociażby za pomocą karty Steam produkcji. Jeśli jeszcze nie macie planów na weekend, a macie ochotę na porządną dawkę Warhammerowej akcji, to zachęcamy do spróbowania swoich sił.

Ciągle jest szansa, by przetestować Warhammer 40,000: Darktide

Jeśli jakimś cudem do tej pory nie słyszeliście o Warhammer 40,000: Darktide, to odsyłam Was do ostatniego trailera. Prezentacja jednej z klas z pewnością da Wam rozeznanie, jaką grą jest najnowsza produkcja ekipy Fatshark. Spodziewajcie się ogromu dynamicznej i nieustającej akcji, polegającej na walce z hordami przeciwników.



Warhammer 40,000: Darktide to pierwszoosobowa strzelanka, w której w ramach kooperacji może bawić się jednocześnie czterech graczy. Akcja produkcji przenosi nas do miasta-roju Tertium, na planecie Atoma Prime, gdzie władzę próbuje przejąć kult szalonych heretyków - Admonition. Bohaterowie, w których wcielają się gracze, muszą więc stawić czoła Chaosowi i uchronić mieszkańców planety przed zagładą.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Darktide ukaże się na PC 30 listopada. Warto wspomnieć, że produkcja trafi również na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S. Twórcy ciągle nie potwierdzili oficjalnej daty premiery wersji na te sprzęty. Wiadomo jedynie, że tytuł ukaże się na sprzętach Microsoftu „wkrótce po” premierze na PC.