Warhammer 40,000: Darktide – wkrótce ruszą zamknięte testy beta. Spróbujecie się zapisać?

Ekipa deweloperów z Fatshark zaprasza do wzięcia udziału w zbliżających się zamkniętych testach beta gry Warhammer 40,000: Darktide. Odbędą się one w dniach 14-16 października i przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników PC. Jeśli z wypiekami czekacie na tę produkcję i już teraz chcielibyście przekonać się, co przygotowali dla Was twórcy, to spróbujcie swoich sił w zapisach. Zrobicie to tutaj, a my życzymy Wam powodzenia.

Na Warhammer 40,000: Darktide czeka masa fanów poprzednich gier studia

Zachęcamy również do zapoznania się z trailerem opublikowanym podczas minionego Gamescom 2022. Jeśli jeszcze nie mieliście styczności z produkcjami autorstwa Fatshark, to z pewnością przybliży Wam on, czego należy się spodziewać po twórcach Warhammer: End Times – Vermintide i Warhammer: Vermintide 2.



Warhammer 40,000: Darktide jest kooperacyjną pierwszoosobową strzelanką, w której jednocześnie bawić może się czterech graczy. Akcja produkcji ma miejsce w mieście-roju Tertium, na planecie Atoma Prime, gdzie władzę próbuje przejąć Admonition – kult szalonych heretyków. Użytkownicy muszą więc stawić czoła Chaosowi i uchronić mieszkańców planety przed zagładą.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Darktide ukaże się na PC 30 listopada. Warto wspomnieć, że produkcja trafi również na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S. Twórcy ciągle nie potwierdzili oficjalnej daty premiery wersji na te sprzęty. Wiadomo jedynie, że tytuł ukaże się na sprzętach Microsoftu „wkrótce po” premierze na PC.