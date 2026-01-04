Zaloguj się lub Zarejestruj

Machine Gun Kelly wydaje pierwszy singiel w tym roku. Posłuchajcie Times of My Life

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/04 13:00
Wyczekiwany przez fanów singiel i teledysk są już dostępne. Machine Gun Kelly rozpoczyna w dość sentymentalny sposób.

Nominowany do nagrody GRAMMY artysta Machine Gun Kelly (MGK) zaprezentował nowy singiel oraz teledysk do utworu Times of My Life. To trzeźwe, pełne refleksji spojrzenie wstecz na utraconą miłość, nagrane wspólnie z Travisem Barkerem oraz zaufaną ekipą twórców stojących za wysoko ocenianym albumem Lost Americana, wydanym w sierpniu.

Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly wydaje nowy singiel

Utwór był od dawna wyczekiwany przez fanów. Popowo-punkowa kompozycja sięga jeszcze czasów wczesnych sesji nagraniowych do przełomowego albumu MGK z 2020 roku, Tickets to My Downfall, kiedy powstała w formie surowego szkicu. Times of My Life zostało napisane, wyprodukowane i nagrane wspólnie z Travisem Barkerem, który zagrał w nim na perkusji, a także z wieloletnimi współpracownikami i przyjaciółmi MGK: SlimXX, BazeXX, Nickiem Longiem oraz No Love For The Middle Child. Utwór łączy akustyczne i elektryczne gitary z wiolonczelą, fortepianem i gitarą basową, tworząc dynamiczne brzmienie dopasowane do zmieniającego się nastroju artysty. Centralnym punktem piosenki jest poruszający refren: “The best times of my life, were the ones that had you”.

Ambitna trasa koncertowa Lost American Tour nadal podbija areny i amfiteatry w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii oraz Australii i Nowej Zelandii, a jej finał zaplanowano na lipiec. MGK wróci na scenę 15 lutego w Bolonii, następnie 15 maja rozpocznie część amerykańską w Wheatland w Kalifornii, aby zakończyć trasę 1 lipca w Ridgefield w stanie Waszyngton.

GramTV przedstawia:

Podczas koncertów MGK występował gościnnie m.in. z Halsey w Chicago, Baileyem Zimmermanem w Nashville, Julią Wolf, a także podczas Warped Tour z własną córką. Co więcej, muzyk ma powody do świętowania, ponieważ album Lost Americana zapewnił mu trzecie z rzędu pierwsze miejsce na liście Billboard Top Rock & Alternative Albums. Pod koniec listopada MGK połączył siły z Jonas Brothers, publikując energiczny, romantyczny remix przeboju Cliche. Utwór stał się jednym z filarów Lost Americana i doczekał się ikonicznego teledysku w reżyserii Sama Cahilla, z choreografią autorstwa Seana Bankheada, a także szczerej, fortepianowej wersji Cliche (Sad Version).

Źródło:https://themusicuniverse.com/machine-gun-kelly-releases-times-of-my-life/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

