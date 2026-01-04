Machine Gun Kelly wydaje pierwszy singiel w tym roku. Posłuchajcie Times of My Life

Wyczekiwany przez fanów singiel i teledysk są już dostępne. Machine Gun Kelly rozpoczyna w dość sentymentalny sposób.

Nominowany do nagrody GRAMMY artysta Machine Gun Kelly (MGK) zaprezentował nowy singiel oraz teledysk do utworu Times of My Life. To trzeźwe, pełne refleksji spojrzenie wstecz na utraconą miłość, nagrane wspólnie z Travisem Barkerem oraz zaufaną ekipą twórców stojących za wysoko ocenianym albumem Lost Americana, wydanym w sierpniu.

Machine Gun Kelly wydaje nowy singiel

Utwór był od dawna wyczekiwany przez fanów. Popowo-punkowa kompozycja sięga jeszcze czasów wczesnych sesji nagraniowych do przełomowego albumu MGK z 2020 roku, Tickets to My Downfall, kiedy powstała w formie surowego szkicu. Times of My Life zostało napisane, wyprodukowane i nagrane wspólnie z Travisem Barkerem, który zagrał w nim na perkusji, a także z wieloletnimi współpracownikami i przyjaciółmi MGK: SlimXX, BazeXX, Nickiem Longiem oraz No Love For The Middle Child. Utwór łączy akustyczne i elektryczne gitary z wiolonczelą, fortepianem i gitarą basową, tworząc dynamiczne brzmienie dopasowane do zmieniającego się nastroju artysty. Centralnym punktem piosenki jest poruszający refren: “The best times of my life, were the ones that had you”.