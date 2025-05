Machine Gun Kelly i Julia Wolf prezentują nową wersję „Iris” zespołu Goo Goo Dolls. Sprawdźcie jak im to wyszło

Nie zawsze fani muzyki przychylnie patrzą na covery, a czasem wręcz bronią swoich hitów przed ruszeniem ich przez innych artystów. Mimo wszystko w wersji wspomnianych muzyków piosenka zyskuje świeże brzmienie, łącząc emocjonalną szczerość MGK z akustycznym klimatem oddającym hołd pierwowzorowi. Nowa aranżacja „Iris” ukazuje wrażliwość i zarazem surowość MGK, ale nie rezygnuje z tradycyjnego, „żywego” instrumentarium znanego z oryginału.

Machine Gun Kelly i Julia Wolf coverują słynne “Iris”

To kolejny emocjonalny utwór artysty. W marcu opublikował on poruszające „Your Name Forever”, dedykowane zmarłemu przyjacielowi, Dingo. Oryginalna wersja „Iris” została napisana przez Johna Rzeznika, frontmana Goo Goo Dolls, specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej do romantycznego dramatu Miasto Aniołów z 1998 roku, z Nicolasem Cage’em i Meg Ryan w rolach głównych. Inspiracją dla piosenki była historia anioła, który gotów jest zrezygnować z nieśmiertelności, by móc doświadczyć ludzkiej miłości. Tekst utworu oddaje tę gotowość do poświęcenia wszystkiego dla ukochanej osoby.