Mac gotowy na zombie. Dead Island 2: Ultimate Edition dostępne dla użytkowników Apple

Dead Island 2 to porywająca pierwszoosobowa gra RPG akcji – stylowa, dynamiczna i pełna zombie. Zwiedź słynne, skąpane we krwi Los Angeles. Poznaj ekscytujące postacie. Wyrżnij niezliczonych wrogów w krwawej, wybornie szczegółowej walce. I ewoluuj, aby zostać najlepszym pogromcą zombie! – czytamy w opisie gry.

Specjalne wydanie zawiera pełen pakiet do przetrwania w świecie opanowanym przez zombie. W ramach Dead Island 2: Ultimate Edition gracze otrzymają rozszerzenia fabularne, takie jak Haus i SoLA, a także bonusowe uzbrojenie i pakiety postaci. Tytuł został zoptymalizowany pod kątem wydajności i grafiki platformy Mac.

Na zakończenie przypomnijmy, że Dead Island 2 zadebiutowało 21 kwietnia 2023 roku. Do tej pory gra dostępna była na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!

