Luvcat zapowiada debiutancki album "Vicious Delicious”. Artystka zagra koncerty w Polsce

Grudzień:

Przedsprzedaż biletów rusza we wtorek 15 lipca o godzinie 10:00.

Luvcat zyskała rozgłos między innymi dzięki swoim stylizacjom i glamourowemu wizerunkowi. W rozmowie z NME w ubiegłym roku artystka powiedziała:

Może to przez Liverpool, to miasto pełne blichtru, który kocham. Moja mama miała salon fryzjersko-kosmetyczny, więc od dziecka obracałam się w tym klimacie: szminki, fryzury, szyk. A jako młoda dorosła spędziłam też sporo czasu w Paryżu, co mocno wpłynęło na moją muzykę. Uwielbiam francuską kulturę, jestem nią kompletnie zafascynowana.