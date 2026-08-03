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Lucasfilm miało powiedzieć "dość". Przyszłość kilku projektów Star Wars pod znakiem zapytania

Maciej Petryszyn
2026/08/03 13:15
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Czyżby po wielu latach współpraca Lucasfilm oraz Aspyr Media miała dobiec końca? I jak to wpłynie na projekty z uniwersum Gwiezdnych Wojen?

Źródłem doniesień jest The Star Wars Garrison. Niemniej żadna ze stron na ten moment ich nie potwierdziła.

Star Wars: Jedi Knight
Star Wars: Jedi Knight

Lucasfilm “zerwie” z Aspyrem?

Według wspomnianego serwisu, Lucasfilm miał rozstać się z Aspyr w następstwie ostatnich problemów. Jakich? Z jednej strony mamy powstające od lat w bólach Knights of the Old Republic Remake, którym do pewnego momentu zajmował się właśnie Aspyr. Niemniej w 2022 roku projekt przeszedł w ręce Saber Interactive, co zbiegło się w czasie z doniesieniami o wewnętrznych problemach oraz niezadowalających postępach prac dotychczasowych deweloperów. Do tego dochodzi również wydane w 2024 roku Battlefront Classic Collection, którego premierę trudno uznać za udaną. Stała ona bowiem pod znakiem problemów z serwerami czy też brakiem kluczowych funkcji.

GramTV przedstawia:

Jak twierdzi The Star Wars Garrison, Lucasfilm i Aspyr planowały kolejne wspólne projekty. Mowa tutaj chociażby o odświeżeniu Star Wars: Galactic Battlegrounds z 2001 roku oraz, co chyba najbardziej elektryzujące, pracach nad serią Jedi Knight z udziałem Kyle’a Katarna. Niemniej fiasko KOTOR Remake i Battlefront Classic Collection miało skłonić właścicieli praw do Gwiezdnych Wojen do zakończenia tej współpracy. Zakończenia bolesnego, bo źródła twierdzą, iż kooperacja ta mogła kosztować Lucasfilm około 40 milionów dolarów. Nie wiadomo jednak, o jakich konkretnie kosztach tutaj mowa.

Tak czy inaczej, jeżeli informacje potwierdzą się, może się okazać, że wspomniane projekty Aspyra finalnie nigdy nie ujrzą światła dziennego. Niemniej do momentu ewentualnego oficjalnego komunikatu którejkolwiek z zainteresowanych stron warto podchodzić do tych rewelacji z pewną rezerwą. Aczkolwiek, gdyby były one prawdą, trudno nie żałować potencjalnego odświeżenia serii Jedi Knight...

Źródło:https://swtorstrategies.com/2026/07/lucasfilm-aspyr-partnership-ended-rumor.html

Tagi:

News
Star Wars
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
Aspyr
Aspyr Media
Star Wars: Jedi Knight
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112