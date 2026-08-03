Lucasfilm miało powiedzieć "dość". Przyszłość kilku projektów Star Wars pod znakiem zapytania

Czyżby po wielu latach współpraca Lucasfilm oraz Aspyr Media miała dobiec końca? I jak to wpłynie na projekty z uniwersum Gwiezdnych Wojen?

Źródłem doniesień jest The Star Wars Garrison. Niemniej żadna ze stron na ten moment ich nie potwierdziła.

Lucasfilm “zerwie” z Aspyrem?

Według wspomnianego serwisu, Lucasfilm miał rozstać się z Aspyr w następstwie ostatnich problemów. Jakich? Z jednej strony mamy powstające od lat w bólach Knights of the Old Republic Remake, którym do pewnego momentu zajmował się właśnie Aspyr. Niemniej w 2022 roku projekt przeszedł w ręce Saber Interactive, co zbiegło się w czasie z doniesieniami o wewnętrznych problemach oraz niezadowalających postępach prac dotychczasowych deweloperów. Do tego dochodzi również wydane w 2024 roku Battlefront Classic Collection, którego premierę trudno uznać za udaną. Stała ona bowiem pod znakiem problemów z serwerami czy też brakiem kluczowych funkcji.