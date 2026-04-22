Gwiezdne wojny w końcu naprawią problemy Boba Fetta? Nadchodzi jego wielki powrót

Kultowy bohater wreszcie może doczekać się sprawiedliwości.

Po dekadach jedna z najbardziej kultowych postaci z uniwersum Gwiezdnych wojen może wreszcie doczekać się sprawiedliwości. Boba Fett, który od momentu swojego debiutu wzbudzał ogromne emocje, przez lata nie miał szczęścia do konsekwentnie prowadzonej historii. Teraz jednak pojawia się szansa, że jego wizerunek zostanie odbudowany w sposób, na jaki zasługiwał od dawna. Star Wars: Galaxy’s Edge – w nowym komiksie dojdzie do pojedynku Luke’a z Boba Fettem Łowca nagród po raz pierwszy pojawił się jeszcze w czasach specjalnego programu świątecznego, a później odegrał istotną rolę w Imperium kontratakuje. Początkowo planowano uczynić z niego jednego z głównych antagonistów sagi, jednak ostatecznie jego historia potoczyła się inaczej. Największym ciosem dla fanów była jego niespodziewanie mało efektowna śmierć, gdy w Powrocie Jedi został strącony do jamy Sarlacca. Nawet późniejsze próby przywrócenia postaci do życia nie przyniosły oczekiwanego efektu, a serial Księga Boby Fetta spotkał się ze sporą krytyką wśród fanów.

Najnowsze zapowiedzi sugerują jednak, że sytuacja może się zmienić. W nadchodzącym komiksie Star Wars: Galaxy’s Edge czytelnicy zobaczą starcie Luke’a Skywalkera z Bobą Fettem. Do pojedynku ma dojść w Black Spire Outpost na planecie Batuu, co samo w sobie zapowiada emocjonujące wydarzenia i może otworzyć zupełnie nowy rozdział dla tej postaci. Komiks wpisuje się w szersze zmiany związane z projektem parku rozrywki Galaxy’s Edge, który w najbliższym czasie przejdzie istotną transformację. Jedną z największych atrakcji, czyli przejażdżka Millennium Falcon Smuggler’s Run, zostanie odświeżona i powiązana z historią znaną z produkcji The Mandalorian & Grogu. Nowa wersja atrakcji ma zabierać uczestników w podróże do różnych zakątków galaktyki, takich jak Coruscant czy Bespin, a także pozwolić na udział w starciach z rosnącym zagrożeniem ze strony pozostałości Imperium.

Równocześnie twórcy odchodzą od ograniczania Galaxy’s Edge do jednej konkretnej ery z Gwiezdnych wojen. Dzięki temu w jednym miejscu mogą spotkać się bohaterowie i złoczyńcy z różnych epok, co tłumaczy obecność takich postaci jak Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo czy Darth Vader i to obok Rey, Finna, czy Kylo Rena. Wszystko wskazuje na to, że Boba Fett również stanie się częścią tej większej układanki. Istotnym elementem fabularnym pozostaje tajemnicza natura planety Batuu. Według zapowiedzi jest to miejsce silnie powiązane z Mocą, a w przeszłości znajdowała się tam starożytna świątynia Jedi. Tego typu skupiska Mocy są niezwykle niestabilne i od zawsze przyciągały zarówno Jedi, jak i Sithów, co może zwiastować kolejne wątki i rozwinięcia historii. Co więcej, wcześniejsze publikacje już umiejscowiły na Batuu postacie znane z innych okresów sagi. Otwiera to drogę do pojawienia się takich bohaterów jak Thrawn, Padme Amidala czy Anakin Skywalker. Jeśli ten kierunek zostanie utrzymany, Galaxy’s Edge może stać się miejscem, w którym różne epoki Gwiezdnych wojen przenikają się w sposób, jakiego wcześniej nie było.

