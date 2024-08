Lucy Liu musi przetrwać w nawiedzonym domu. Presence w reżyserii Stevena Soderbergha na pierwszym zwiastunie

Film był już pokazywany na festiwalu Sundance i widzowie chwalili go szczególnie za bardzo wyjątkowe podejście do historii o nawiedzonym domu. Presence skupia się wokół rodziny, która wprowadza się do pozornie spokojnego domu na przedmieściach, ale z czasem dochodzą do niepokojącego przekonania, że nie są w nim jedynymi lokatorami.

Lucy Liu w zwiastunie horroru Presence. Nowy film Stevena Soderbergha

Akcja filmu pokazywana jest z perspektywy ducha nawiedzającego dom i zastraszającego zamieszkałą w nim rodzinę. Świat i dziejące się w nim wydarzenia oglądamy właśnie jego oczami. Można więc powiedzieć, że to reżyser, Steven Soderbergh gra ducha w tej historii.