Lucy Dacus ujawnia, że Taylor Swift poprosiła ją o zgodę na użycie jej imienia w „The Tortured Poets Department”. Mieszany odbiór nowego albumu Swift

Lucy Dacus zdradziła, że Taylor Swift skontaktowała się z nią przed premierą albumu The Tortured Poets Department, prosząc o zgodę na użycie jej imienia w tytułowej piosence. Album Swift nie spotyka się z perfekcyjnym przyjęciem.

Album ukazał się w kwietniu zeszłego roku i natychmiast wzbudził spekulacje fanów, gdy Swift wspomniała w tekście piosenki osobę o imieniu „Lucy”. W utworze gwiazda krytykuje destrukcyjne zachowania swojego byłego partnera i odnosi się do jego rozpadu psychicznego. Następnie wspomina, że ukochany miał kiedyś powiedzieć „Lucy”, iż odebrałby sobie życie, gdyby Swift go opuściła.

Przyjaźń w muzyce i mieszany odbiór nowego albumu Taylor Swift

Wielu fanów było przekonanych, że piosenka odnosi się do Matty’ego Healy’ego z The 1975, a tajemnicza „Lucy” to właśnie Lucy Dacus, członkini nagrodzonej Grammy grupy boygenius i osoba powiązana zarówno ze Swift, jak i z Healy’m. Teraz, niemal rok po premierze albumu, Dacus potwierdziła, że wspomnienie o „Lucy” rzeczywiście dotyczy jej. W rozmowie z People Magazine, opublikowanej 27 marca, ujawniła, że Swift skontaktowała się z nią przed wydaniem utworu: