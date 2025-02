Co jest podstawą Gwiezdnych wojen? Scenarzysta filmu o Rey tłumaczy najważniejszy motyw Sagi

Star Wars: New Jedi Order zostało zapowiedziane jeszcze wiosną 2023 roku, ale film wciąż ma produkcyjne problemy. Niedawno ogłoszono, że nowym scenarzystą historii o Rey został George Nolfi, który wcześniej pracował nad Ultimatum Bourne'a, Władcy umysłów, czy Bankier. W rozmowie z serwisem Film Stories pisarz potwierdził, że jest zaangażowany w nowym projekt Lucasfilm. Opisał również swoje podejście do serii, a także fundamentu każdej produkcji z serii stworzonej przez George’a Lucasa.

Gwiezdne wojny – scenarzysta o politycznej stronie serii George’a Lucasa

Nolfi pokrótce opisał, jak wygląda jego praca przy pisaniu historii do Star Wars: New Jedi Order. Wyznał, że najpierw zebrał i przeanalizował ideę tego, jak film ma wyglądać z perspektywy reżyserki, Lucasfilm oraz samego Disneya, a następnie zaczął łączyć kluczowe elementy całej historii.

Podchodzę do tego w ten sposób: patrzysz na to, co było przed tobą, analizujesz ogólne idee tego, co chcą osiągnąć – mam na myśli Lucasfilm, Disneya, reżyserkę Sharmeen [Obaid-Chinoy] – a potem robisz to, co robi pisarz, czyli próbujesz połączyć kluczowe elementy historii. Starasz się wyobrazić sobie postacie, a następnie przedstawiasz to, mając świadomość, że musi to oczywiście oddawać hołd długiej, niesamowitej tradycji.

Następnie Nolfi zagłębił się w politykę przedstawianą w Gwiezdnych wojnach. Jego zdaniem Lucas celowo nawiązał do nazizmu czy Cesarstwa Rzymskiego tworząc Galaktyczne Imperium. Scenarzysta dodał, że stanowi to podstawę tego, co George Lucas chciał opowiedzieć w swoich filmach.