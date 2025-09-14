Następca Attack on Titan został już wybrany. Solo Leveling najlepszym anime 2025 roku

Attack on Titan przez lata uznawane było za jedno z najważniejszych i najbardziej przełomowych anime shonen, ale wygląda na to, że jego następca został już oficjalnie wyłoniony.
Na tegorocznym Crunchyroll Anime Awards triumfowało Solo Leveling, zdobywając tytuł Anime Roku. Produkcja zdobyła także nagrody w kategoriach Najlepsza Nowa Seria, Najlepsza Akcja, Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa, a także Najlepszy Bohater dla Sung Jinwoo.
Solo Leveling z nagrodą dla Anime Roku
Podobnie jak Attack on Titan, Solo Leveling stawia na mroczną, brutalną walkę o przetrwanie. Obie produkcje łączy motyw underdoga, który dzięki tajemniczej sile zdobywa niemal boskie moce, ale za cenę samotności i podejrzeń ze strony towarzyszy. Zarówno Eren, jak i Jinwoo dźwigają ciężar niezwykłych zdolności, które coraz bardziej izolują ich od otoczenia. Oba tytuły nie unikają dramatycznych zwrotów akcji i śmierci kluczowych postaci, co nadaje im realizmu i podnosi stawkę. Ich siłą jest też aura tajemnicy. W Attack on Titan jest to zagadka pochodzenia Tytanów i świata poza murami, w Solo Leveling zaś system, lochy i źródło mocy Jinwoo.
Producent Atsushi Kaneko przyznał podczas Anime Expo, że choć popularność Solo Leveling jest ogromna, w Japonii wciąż nie dorównuje takim markom jak Dragon Ball, One Piece czy Naruto:
Jeśli powstanie trzeci sezon, to właśnie wtedy chciałbym przełamać tę barierę.
GramTV przedstawia:
Na razie studio nie ogłosiło daty premiery trzeciego sezonu, choć fani czekają na wieści od ponad pięciu miesięcy. W erze streamingu zbyt długa cisza grozi utratą uwagi widzów, czego ofiarami były już między innymi wspomniane Attack on Titan lub The Seven Deadly Sins. Dwa dotychczasowe sezony Solo Leveling liczą łącznie 25 odcinków (12 w pierwszym, 13 w drugim) i są dostępne na Crunchyrollu. Do czasu potwierdzenia kontynuacji, fani mogą sięgnąć po manhwę, by pozostać w świecie Jinwoo.
Attack on Titan zostało zakończone i wygląda na to, że teraz to właśnie Solo Leveling wyrosło na nowego faworyta globalnej publiczności. Jeśli trzeci sezon spełni oczekiwania, może na dobre zająć miejsce tytana w świecie anime.