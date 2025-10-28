Zaloguj się lub Zarejestruj

Loulan: The Cursed Sand łączy w sobie Diablo z Prince of Persia. PlayStation promuje niespodziewany hit?

Radosław Krajewski
2025/10/28 10:45
Pierwszy zwiastun rozbudza nadzieję na świetnego slashera.

Studio ChillyRoom oraz PlayStation zapowiedziały nową grę Loulan: The Cursed Sand, która zabierze graczy w niezwykłą podróż po legendarnej krainie, stanowiącą niegdyś perlę starożytnego Jedwabnego Szlaku. Twórcy stawiają na połączenie klimatu klasycznych gier akcji z nowoczesnym podejściem do rozgrywki, tworząc widowiskowe RPG osadzone w świecie pełnym piasku, mitów i zapomnianych bogów.

Loulan: The Cursed Sand

Loulan: The Cursed Sand – zapowiedziano nowe RPG akcji, łączące mechaniki Diablo z klimatem Prince of Persia

Gracz wcieli się w Cursed Sand, wojownika, który powrócił zza grobu, by odnaleźć zaginioną księżniczkę. Bohater potrafi przybierać dwie formy - w jednej jego ciało spowija złoty piasek, co pozwala mu prowadzić zrównoważoną walkę, w drugiej zaś odsłania szkielet i włada ogromnym ostrzem z piasku, stając się siłą nie do zatrzymania w starciach z wieloma przeciwnikami.

Podczas swojej wędrówki gracz zmierzy się z frakcjami, które symbolizują różne potęgi natury i dawnych bogów, od potomków królewskiego rodu Loulan, aż po lodowe stwory zamieszkujące pustynne ruiny. Całość osadzono w scenerii inspirowanej prawdziwymi odkryciami archeologicznymi z zachodnich rejonów Chin, w tym legendarną Księżniczką Xiaohe.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Sony Interactive Entertainment w ramach inicjatywy China Hero Project, wspierającej ambitne chińskie produkcje niezależne. Nad grą pracuje szesnastoosobowy zespół, złożony z weteranów branży, którzy wcześniej pracowali w takich studiach, jak FromSoftware, Santa Monica Studio czy PlatinumGames.

GramTV przedstawia:

Twórcy przyznają, że ich celem jest stworzenie doświadczenia, które połączy intensywną akcję w stylu klasycznych gier zręcznościowych z nowoczesną oprawą i systemem walki, w którym kluczową rolę odgrywa dynamiczna interakcja między bohaterem a jego mistycznym mieczem z piasku. Dzięki temu Loulan: The Cursed Sand ma nie tylko ożywić mity starożytnego Wschodu, ale także zaoferować zupełnie nową jakość w gatunku gier akcji.

Loulan: The Cursed Sand zmierza nie tylko na PlayStation 5, ale również na komputery osobiste. Data premiery nie jest jeszcze znana.

