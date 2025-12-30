Losowe bany, rzadkie skórki i miliardy waluty w grze. Serwery Rainbow Six Siege ponownie działają po ataku hakerów

Po ostatnim ataku hakerów zrobił się spory bałagan w Rainbow Six Siege...

Serwery Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wróciły do działania po weekendowym incydencie, w trakcie którego hakerzy wywołali chaos w grze. Jak się jednak okazuje, gracze otrzymywali losowe bany i unbany, ultra-rzadkie, a nawet deweloperskie skórki oraz miliardy jednostek waluty premium. Ubisoft potwierdził, że wszystkie transakcje dokonane w czasie incydentu zostaną cofnięte. Twórcy Rainbow Six Siege mają spory bałagan do uprzątnięcia 27 grudnia oficjalne konto Rainbow Six Siege na platformie X poinformowało, że jest świadome incydentu wpływającego na działanie gry. Jak szybko się okazało, to określenie nie oddawało skali problemu. W ciągu weekendu gracze zaczęli masowo zgłaszać nietypowe zdarzenia, w tym nagłe przyznawanie ogromnych ilości kredytów, dostęp do niezwykle rzadkich skórek oraz chaotyczne bany i unbany. Dodatkowo pojawiały się nietypowe komunikaty wysyłane przez sprawców ataku, w tym między innymi fragmenty tekstu piosenki Shaggy’ego – It Wasn’t Me, czy inne prowokacyjne wiadomości.

Sytuacja trwała do momentu, gdy Ubisoft zdecydował się całkowicie wyłączyć serwery gry, co zostało potwierdzone w kolejnym komunikacie na X. Firma zapewniła, że żaden gracz nie zostanie ukarany za wydanie losowo przyznanych kredytów, jednak wszystkie transakcje wykonane od momentu rozpoczęcia incydentu zostaną cofnięte. Ubisoft wyjaśnił również, że fala nagłych banów była częścią naruszenia bezpieczeństwa, a żadne z komunikatów wyświetlanych w systemie banów nie pochodziły od dewelopera. Jedna z wiadomości zawierała nawet obraźliwy i fałszywy wpis dotyczący dyrektora generalnego Ubisoftu, Yves’a Guillemota.

Zakres naruszenia bezpieczeństwa oraz ewentualny dostęp hakerów do danych użytkowników pozostają niejasne. Gra wróciła do działania 28 grudnia, jednak rynek przedmiotów w grze nadal pozostaje wyłączony. Serwis Bleeping Computer poinformował o licznych niezweryfikowanych twierdzeniach, publikowanych przez VX-Underground, w których różne grupy hakerskie próbują przypisać sobie odpowiedzialność za atak. Społeczność graczy była wyraźnie zdezorientowana całą sytuacją. Na subreddicie Rainbow Six Siege pojawiło się wiele wątków ostrzegających przed wydawaniem nielegalnie zdobytych kredytów, choć jak potwierdził Ubisoft, wszystkie takie operacje i tak są cofane. Gracze dzielili się również memami i komentarzami wyrażającymi frustrację. Jeden z użytkowników napisał: “Nie wiedziałem, że będę tak bardzo tęsknić za tą gównianą grą, lol”. Na ten moment nie wiadomo, kiedy rynek w grze zostanie ponownie uruchomiony. Po przywróceniu serwerów gracze zgłaszali długie kolejki do logowania, jednak oficjalne konto Rainbow Six Siege poinformowało w poniedziałek po południu, że problem kolejek powinien być już rozwiązany.