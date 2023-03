Lords of the Fallen zadebiutuje na rynku w cenie „nowych gier z segmentu AAA”

Mikołaj Ciesielski 0 0

CI Games liczy na duży sukces gry.

Lords of the Fallen – znane wcześniej jako The Lords of the Fallen – otrzymało w zeszłym tygodniu zwiastun prezentujący możliwości silnika Unreal Engine 5. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje związane z produkcją CI Games. Marek Tymiński – prezes spółki – zapowiedział bowiem, że nadchodzące action-RPG zadebiutuje na rynku w cenie „nowych gier z segmentu AAA”. Cena Lords of the Fallen będzie „adekwatna do bogatej zawartości” Gracze zainteresowani nowym Lords of the Fallen muszą więc przygotować się na wydatek rzędu 70 dolarów, a więc około 300 złotych. Prezes spółki CI Games zapewnił jednak w rozmowie z PAP, że wspomniana cena będzie „adekwatna” do oferowanej zawartości, a firma wierzy w sukces i wysoką sprzedaż swojej nadchodzącej produkcji.

Cena Lords od The Fallen będzie adekwatna do bogatej zawartości i będzie wynosić tyle, ile ceny detaliczne innych, nowych gier z segmentu AAA. Liczymy na odpowiednio wysoką sprzedaż i odpowiednio atrakcyjny zwrot z inwestycji – powiedział Tymiński. Prezes spółki CI Games zapewnił również, że Lords of the Fallen otrzyma kampanię marketingową „godną skalą i budżetem segmentu AAA”. Tymiński wierzy, że w ten sposób uda się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, szczególnie w USA i Europie Zachodniej, dzięki czemu reboot serii osiągnie znacznie lepszy wynik od produkcji z 2014 roku, która rok po premierze mogła pochwalić się sprzedażą na poziomie miliona egzemplarzy.



Ponadto prezes spółki CI Games poinformował, że testy Lords of The Fallen trwają już od kilku miesięcy. Dopiero teraz jednak deweloperzy wchodzą w ich „najważniejszy etap”. Tymiński zapowiedział również, że dokładną datę premiery poznamy na około 3 miesiące przed planowanym debiutem, ponieważ „zależy ona w dużym stopniu od sprawności przebiegu procesu usuwania błędów”.

GramTV przedstawia: