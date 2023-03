Lords of the Fallen na nowym zwiastunie wygląda niesamowicie dzięki UE5

Podczas trwającej aktualnie Game Developers Conference przedstawiciele polskiej firmy CI Games zaprezentowali nowy zwiastun gry The Lords of the Fallen . Tym razem jednak otrzymaliśmy materiał koncentrujący się na technicznych aspektach produkcji – ukazując możliwości silnika Unreal Engine 5.

The Lords of the Fallen – zwiastun i możliwości Unreal Engine 5

Z racji tego, iż podczas grania zwiedzimy dwie różne krainy: żywych i umarłych. Deweloperzy pokazali nam kontrast między nimi poprzez ujawnienie, jak jedna z lokacji w grze powoli się zmienia i ewoluuje w mroczną wersję siebie. W materiale pokazano również kreator bohaterów, broń oraz stroje. Trzeba przyznać, że wszystko prezentuje się naprawdę dobrze.