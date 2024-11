Lords of the Fallen z kolejną porcją zmian. Nowa aktualizacja jest już dostępna

Zgodnie z przekazanymi informacjami dzięki aktualizacji oznaczonej numerem 1.6 gracze Lords of the Fallen będą mogli liczyć na lepsze wprowadzenie w podróż po Mournstead . Wszystko za sprawą zmian, których doczekała się początkowa część gry. Dzięki wspomnianej „łatce” produkcja studia Hexworks doczekała się m.in. płynniejszego wprowadzenia do unikalnych umiejętności Umbral, a także poprawionego samouczka.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Lords of the Fallen wykorzysta moc PlayStation 5 Pro . Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości, które powinny zainteresować fanów produkcji studia Hexworks. Wspomniany tytuł doczekał się bowiem nowej aktualizacji, która wprowadza kolejne zmiany oraz usprawnienia rozgrywki i wydajności.

Hexworks postanowiło również odpowiedzieć na oczekiwania fanów Lords of the Fallen, którzy domagali się „możliwości dokładniejszego eksplorowania Umbralu”. Dlatego też deweloperzy zdecydowali się na wprowadzić subtelniejszą oprawę dźwiękową, zmniejszyć efekt winietowania oraz dostosować system pojawiania się przeciwników, co miało wpłynąć pozytywnie na tempo rozgrywki . Dzięki wprowadzonym zmiano eksploracja Umbralu powinna być teraz bardziej intuicyjna.

Jak wspomnieliśmy wyżej, aktualizacja 1.6 wprowadza do Lords of the Fallen również szereg poprawek wydajności, a także zmiany w poziomie trudności i balansie. Jeśli jesteście zainteresowani pełną listą zmian i nowości, to zachęcamy Was do zapoznania się ze szczegółowym opisem patcha, który jest dostępny pod tym adresem.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?