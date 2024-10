Lords of the Fallen kolejną grą z wsparciem dla PlayStation 5 Pro. Poznaliśmy zmiany w nowym wydaniu

Lords of the Fallen to nie jest jedyna gra, która otrzyma wsparcie dla PlayStation 5 Pro. Lista gier od czasu zapowiedzi nowej konsoli znacznie się powiększyła. Tytuł dołączy do wielu innych z potwierdzonym wydaniem dedykowanym nadchodzącym urządzeniu Sony. Wśród nich znajdziemy m.in. Alan Wake 2, Diablo 4, Dragon Age: Veilguard, No Man’s Sky, Resident Evil 4, Dead Island 2 oraz opisywane niedawno Rise of the Ronin.

Jak widzimy, Lords of the Fallen oraz wiele innych produkcji ma się doczekać sporych usprawnień wraz z pojawieniem się na PlayStation 5 Pro. Jak w praktyce wyglądają możliwości nowej konsoli wiele osób przekona się osobiście przy okazji premiery, która odbędzie się 7 listopada.