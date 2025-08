Lords of the Fallen w nowej – niższej – cenie. Udostępniono też kolejny patch

Zgodnie z przekazanymi informacjami Lords of the Fallen jest od teraz dostępne w nowej – niższej – cenie na wszystkich platformach. Wersja podstawowa na Steam, Epic Games Store i konsolach Xbox Series X/S kosztuje teraz 119,99 złotych, a na PlayStation 5 grę kupicie za 129 złotych . Zainteresowani edycją Deluxe muszą natomiast przygotować się na wydatek rzędu 159 złotych (PC i Xbox) lub 169 złotych (PlayStation 5).

W połowie lipca dowiedzieliśmy się, ilu graczy zdecydowało się sprawdzić Lords of the Fallen . Teraz mamy dla Was kolejne interesujące informacje na temat wspomnianej produkcji. CI Games postanowiło bowiem na stałe obniżyć cenę swojej produkcji.

To jednak nie koniec wartych uwagi wieści na temat Lords of the Fallen. RPG akcji od CI Games doczekało się bowiem kolejnej aktualizacji. Zgodnie z przekazanymi informacjami patch oznaczony numerem 2.0.55 m.in. eliminuje błąd, który uniemożliwiał dostęp do niektórych klas postaci.

Wraz z najnowszą aktualizacją twórcy Lords of the Fallen ulepszyli również animacje chodzenia i biegania wszystkich postaci. Deweloperzy zajęli się również zrównoważeniem zdobywania nagród w trybie PvP. Więcej szczegółów na temat ostatniego patcha do produkcji CI Games znajdziecie pod tym adresem.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?