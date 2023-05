Logitech G Cloud wkracza do Europy. Kolejna oferta dla zwolenników mobilnego grania

Logitech G Cloud nie jest pełnoprawną konsolą przenośną. Jest to raczej urządzenie umożliwiające granie z chmury, obsługujące kilka najpopularniejszych usług. Właśnie ruszyły zamówienia przedpremierowe w Europie, a premiera jest zaplanowana na 23 maja.

Logitech G Cloud to przenośna opcja dla wszystkich, którzy nie mogą rozstać się ze swoimi ulubionymi grami. Urządzenie posiada 7-calowy ekran 1080p, procesor Snapdragon 720G i baterię pozwalającą na 12 godzin zabawy. Jedynym mankamentem jest fakt, że gry dostępne są tylko wtedy kiedy mamy dostęp do sieci WiFi.

Logitech G Cloud kosztuje 359 euro, a więc nie jest to tanie przedsięwzięcie, ale producent twierdzi, że jest to lepsze i mniej kosztowne rozwiązanie niż zakup telefonu do gier. System jest fabrycznie wyposażony w Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Steam Link i standardową aplikację Xbox. Oznacza to, że możliwych jest wiele scenariuszy dla graczy, ale recenzenci, którzy mieli okazję sprawdzić ten sprzęt w akcji, twierdzą, że sterowanie w niektórych grach pozostawia wiele do życzenia.