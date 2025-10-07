Little Nightmares 3 z innej perspektywy. Nowy zwiastun ujawnia mroczne lokacje

Na początku października zobaczyliśmy nowy zwiastun Little Nightmares 3. Teraz Bandai Namco udostępniło kolejny, animowany materiał. Produkcja, za której stworzenie odpowiada studio SuperMassive Games, ma swoją premierę zaplanowaną na 10 października 2025 roku.
Nowy zwiastun Little Nightmares 3 pokazuje świat gry w ręcznie rysowanej animacji
Nowy zwiastun jest wyjątkowy, ponieważ pokazuje świat gry z innej perspektywy. Zamiast standardowego ujęcia z silnika gry, materiał w większości jest ręcznie rysowany. Zabiera on widzów w podróż przez poszczególne, mroczne i niepokojące miejsca, z których Low i Alone, dwójka bohaterów, będą musieli uciec.
Materiał przedstawia cztery lokacje. Wśród nich znajduje się Nekropolia, Fabryka Słodyczy, Karnawał i Instytut. Każda z nich pełna jest niebezpieczeństw i niespodzianek.
Dla oddanych fanów i tych, którzy chcą zanurzyć się w świat Little Nightmares jeszcze przed premierą nowej części, wciąż trwają zamówienia przedpremierowe. Twórcy przygotowali również bardziej rozbudowaną opcję dla kolekcjonerów i osób, które pragną poszerzyć swoją przygodę. Dostępna jest Edycja Deluxe, która zawiera dodatkową zawartość. W jej skład wchodzi przepustka z dwoma dodatkowymi rozdziałam do eksploracji. Ponadto Edycja Deluxe zawiera ekskluzywny zestaw kostiumów.
Gracie jako Low i Alone, dwójka najlepszych przyjaciół od momentu spotkania w pełnym samotności koszmarze. Każde z nich posiada swój wyjątkowy przedmiot: Low ma łuk, a Alone klucz. Wspólnie sprawniej prześlizgują się przez ukryte przejścia, podciągają się ponad potężnymi przeszkodami i pilnują się nawzajem. Niezależnie od tego, czy grasz wspólnie z kimś znajomym, czy też z pomocą SI, te dwa wyjątkowe przedmioty pomogą w postępach. Okolica obfituje w podpowiedzi i możliwości, które mogą wykorzystać dzieci obdarzone bogatą wyobraźnią. Strzały Low mogą poszybować do położonych wysoko celów, przecinać liny lub zestrzeliwać latających wrogów. Klucz Alone doskonale nadaje się do miażdżenia oszołomionych wrogów, przebijania się przez bariery i manipulowania częściami olbrzymich maszyn. – brzmi opis gry.
GramTV przedstawia:
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Little Nightmares 3 zadebiutuje już za moment, bo 10 października. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.
