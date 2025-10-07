Little Nightmares 3 z innej perspektywy. Nowy zwiastun ujawnia mroczne lokacje

Na początku października zobaczyliśmy nowy zwiastun Little Nightmares 3. Teraz Bandai Namco udostępniło kolejny, animowany materiał. Produkcja, za której stworzenie odpowiada studio SuperMassive Games, ma swoją premierę zaplanowaną na 10 października 2025 roku.

Nowy zwiastun Little Nightmares 3 pokazuje świat gry w ręcznie rysowanej animacji

Nowy zwiastun jest wyjątkowy, ponieważ pokazuje świat gry z innej perspektywy. Zamiast standardowego ujęcia z silnika gry, materiał w większości jest ręcznie rysowany. Zabiera on widzów w podróż przez poszczególne, mroczne i niepokojące miejsca, z których Low i Alone, dwójka bohaterów, będą musieli uciec.