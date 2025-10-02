Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy trailer Little Nightmares 3 odsłania kolejne koszmary. Premiera już w październiku

Mikołaj Berlik
2025/10/02 10:10
Na kilka dni przed premierą Little Nightmares 3 doczekało się klimatycznego zwiastuna opartego na twórczości Edgara Allana Poe.

Halloween zbliża się wielkimi krokami, ale Supermassive Games już teraz serwuje solidną dawkę grozy. Little Nightmares 3, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, doczekało się kolejnego zwiastuna. Materiał został zainspirowany wierszem „Alone” Edgara Allana Poe i wprowadza w jeszcze bardziej mroczny klimat.

Little Nightmares 3
Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 – nowe koszmary i poetycki akcent

Gra przeniesie nas do świata Spiral, gdzie dwójka nowych bohaterów – Low i Alone – próbuje uciec przed niekończącymi się koszmarami. Słowa Poe, takie jak „I have not been as others were” czy „And all I loved, I loved alone”, zestawione z obrazami gry, nadają zwiastunowi wyjątkowo niepokojący ton. Jednocześnie mogą stanowić subtelne odniesienie do losów postaci Alone.

Trailer ukazuje fragmenty znanych już lokacji, takich jak Carnevale czy Necropolis, ale także nowe sceny. Widzimy m.in. Low uwięzionego w klatce, którego próbuje uwolnić Alone, a także makabryczną sekwencję z workiem zwisającym z noosem wypadającym z szafy. Pokazano również fragmenty hotelu, w którym bohaterowie ruszają windą ku kolejnym nieznanym zagrożeniom.

GramTV przedstawia:

Little Nightmares 3 zadebiutuje 10 października na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz na Nintendo Switch i Switch 2. Na graczy czeka także darmowe demo pierwszego poziomu, które jest już dostępne do pobrania. Supermassive stawia więc na budowanie nastroju przed premierą, a nowy trailer potwierdza, że będzie to podróż przez najgłębsze lęki.

Źródło:https://gamingbolt.com/little-nightmares-3-offers-creepy-new-trailer-set-to-alone-by-edgar-allen-poe

Mikołaj Berlik
