Nowy trailer Little Nightmares 3 odsłania kolejne koszmary. Premiera już w październiku

Halloween zbliża się wielkimi krokami, ale Supermassive Games już teraz serwuje solidną dawkę grozy. Little Nightmares 3, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, doczekało się kolejnego zwiastuna. Materiał został zainspirowany wierszem „Alone” Edgara Allana Poe i wprowadza w jeszcze bardziej mroczny klimat.
Little Nightmares 3 – nowe koszmary i poetycki akcent
Gra przeniesie nas do świata Spiral, gdzie dwójka nowych bohaterów – Low i Alone – próbuje uciec przed niekończącymi się koszmarami. Słowa Poe, takie jak „I have not been as others were” czy „And all I loved, I loved alone”, zestawione z obrazami gry, nadają zwiastunowi wyjątkowo niepokojący ton. Jednocześnie mogą stanowić subtelne odniesienie do losów postaci Alone.
