Nowy trailer Little Nightmares 3 odsłania kolejne koszmary. Premiera już w październiku

Na kilka dni przed premierą Little Nightmares 3 doczekało się klimatycznego zwiastuna opartego na twórczości Edgara Allana Poe.

Halloween zbliża się wielkimi krokami, ale Supermassive Games już teraz serwuje solidną dawkę grozy. Little Nightmares 3, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, doczekało się kolejnego zwiastuna. Materiał został zainspirowany wierszem „Alone” Edgara Allana Poe i wprowadza w jeszcze bardziej mroczny klimat.

Little Nightmares 3 – nowe koszmary i poetycki akcent

Gra przeniesie nas do świata Spiral, gdzie dwójka nowych bohaterów – Low i Alone – próbuje uciec przed niekończącymi się koszmarami. Słowa Poe, takie jak „I have not been as others were” czy „And all I loved, I loved alone”, zestawione z obrazami gry, nadają zwiastunowi wyjątkowo niepokojący ton. Jednocześnie mogą stanowić subtelne odniesienie do losów postaci Alone.