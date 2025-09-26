Little Nightmares 3 zajmuje zaskakująco mało miejsca. Znamy datę preloadu

Niedawno twórcy Little Nightmares 3 udostępnili darmową wersję demonstracyjną. Teraz natomiast ujawniono rozmiar gry i datę wstępnego pobierania. Gracze mogą odetchnąć z ulgą – nowy tytuł od Supermassive Games charakteryzuje się niewielkim rozmiarem.
Little Nightmares 3 nie zajmie dużo miejsca. Start preloadu już wkrótce
Little Nightmares 3 trafi w ręce graczy już wkrótce. Okazuje się, że gra nie jest duża, a jej niewielki rozmiar może być pozytywnym zaskoczeniem dla graczy.
Dzięki danym dostarczonym przez wiarygodne źródło PlayStation Game Size wiadomo już, że wstępne pobieranie Little Nightmares 3 rozpocznie się 8 października. Oznacza to, że fani będą mogli rozpocząć pobieranie plików gry na dwa dni przed jej oficjalną premierą. Szczególnie pocieszający jest fakt, że graczom korzystającym z konsoli PlayStation, do rozpoczęcia mrocznej przygody wystarczy zwolnienie tylko 16,030 GB przestrzeni dyskowej.
Gracie jako Low i Alone, dwójka najlepszych przyjaciół od momentu spotkania w pełnym samotności koszmarze. Każde z nich posiada swój wyjątkowy przedmiot: Low ma łuk, a Alone klucz. Wspólnie sprawniej prześlizgują się przez ukryte przejścia, podciągają się ponad potężnymi przeszkodami i pilnują się nawzajem. Niezależnie od tego, czy grasz wspólnie z kimś znajomym, czy też z pomocą SI, te dwa wyjątkowe przedmioty pomogą w postępach. Okolica obfituje w podpowiedzi i możliwości, które mogą wykorzystać dzieci obdarzone bogatą wyobraźnią. Strzały Low mogą poszybować do położonych wysoko celów, przecinać liny lub zestrzeliwać latających wrogów. Klucz Alone doskonale nadaje się do miażdżenia oszołomionych wrogów, przebijania się przez bariery i manipulowania częściami olbrzymich maszyn. – brzmi opis gry.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Little Nightmares 3 zadebiutuje 10 października. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.
