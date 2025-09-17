Little Nightmares 3 do wypróbowania przed premierą. Darmowe demo już dostępne

Gracze mogą sprawdzić, co przygotowali deweloperzy z Supermassive Games.
W czerwcu bieżącego roku poznaliśmy datę premiery Little Nightmares 3. Teraz Bandai Namco i Supermassive Games oficjalnie ogłosili udostępnienie wersji demonstracyjnej długo wyczekiwanego horroru. Przedsmak mrocznej przygody trafił na wszystkie główne platformy.
Demo Little Nightmares 3 już dostępne
Wersja demonstracyjna obejmuje otwierający fragment historii znany jako Necropolis. Gracze mogą spodziewać się około trzydziestu minut intensywnej rozgrywki w „filmowej atmosferze”. Demo Little Nightmares 3 zaoferuje nawiedzone lokacje, śmiertelne pułapki, a także spotkanie z Monster Baby.
Demo oferuje około 30 minut rozgrywki w intensywnej, filmowej atmosferze. Przemierzaj nawiedzone lokacje, przechytrz śmiertelne pułapki i zmierz się z przerażającym Monster Baby – groteskowym mieszkańcem, którego spojrzenie potrafi zamienić cię w kamień.
Wszystkie postępy z dema są niezależne i nie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry. – czytamy w komunikacie twórców.
GramTV przedstawia:
Little Nightmares 3 przedstawia całkowicie samodzielną historię, co oznacza, że nie jest wymagana znajomość poprzednich części serii, by w pełni cieszyć się nowym doświadczeniem. Główne postaci to Low i Alone, dwójka przyjaciół zagubionych w przerażającym świecie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!