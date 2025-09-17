Little Nightmares 3 do wypróbowania przed premierą. Darmowe demo już dostępne

Gracze mogą sprawdzić, co przygotowali deweloperzy z Supermassive Games.

W czerwcu bieżącego roku poznaliśmy datę premiery Little Nightmares 3. Teraz Bandai Namco i Supermassive Games oficjalnie ogłosili udostępnienie wersji demonstracyjnej długo wyczekiwanego horroru. Przedsmak mrocznej przygody trafił na wszystkie główne platformy.

Demo Little Nightmares 3 już dostępne

Wersja demonstracyjna obejmuje otwierający fragment historii znany jako Necropolis. Gracze mogą spodziewać się około trzydziestu minut intensywnej rozgrywki w „filmowej atmosferze”. Demo Little Nightmares 3 zaoferuje nawiedzone lokacje, śmiertelne pułapki, a także spotkanie z Monster Baby.