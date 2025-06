Little Nightmares 3 z datą premiery. Mroczny karnawał na nowym zwiastunie

Little Nightmares Showcase już za nami. Wydarzenie przyniosło dobre wieści dla miłośników serii. Supermassive Games ogłosiło bowiem oficjalną datę premiery Little Nightmares 3.

Data premiery Little Nightmares 3 ujawniona

Podczas Little Nightmares Showcase zaprezentowano również zupełnie nowy zwiastun, który wprowadza graczy w atmosferę mrocznego karnawału. Ta kooperacyjna platformówka będzie dostępna na szerokiej gamie platform, obejmującej PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Data premiery została ustalona na 10 października 2025 roku.

W Little Nightmares 3 poznamy dwie nowe postacie – Low i Alone. Każda z nich posiada unikalne narzędzia, które okażą się niezbędne do rozwiązywania zagadek środowiskowych oraz omijania licznych zagrożeń czyhających w mrocznym świecie gry.