Little Nightmares 2 Enhanced Edition zmierza na Switcha 2. Premiera już w maju

Mroczna i oniryczna przygoda Mono doczeka się nowej wersji na nadchodzącą konsolę Nintendo. Little Nightmares 2 Enhanced Edition zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 29 maja. Informacji o premierze towarzyszył krótki zwiastun, który prezentuje ulepszoną oprawę wizualną tego cenionego tytułu.

Little Nightmares 2 Enhanced Edition – powrót do The Pale City

Dla osób, które nie miały jeszcze okazji zapoznać się z tą produkcją, Little Nightmares 2 śledzi losy Mono – chłopca starającego się odkryć tajemnice wieży nadającej sygnał, który wypaczył rzeczywistość w jego rodzinnym mieście. W podróży towarzyszy mu Six, bohaterka pierwszej części gry, pełniąca rolę przewodniczki po tym niebezpiecznym świecie.