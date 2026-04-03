Little Nightmares 2 Enhanced Edition zmierza na Switcha 2. Premiera już w maju

Mroczna i oniryczna przygoda Mono doczeka się nowej wersji na nadchodzącą konsolę Nintendo. Little Nightmares 2 Enhanced Edition zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 29 maja. Informacji o premierze towarzyszył krótki zwiastun, który prezentuje ulepszoną oprawę wizualną tego cenionego tytułu.
Little Nightmares 2 Enhanced Edition – powrót do The Pale City
Dla osób, które nie miały jeszcze okazji zapoznać się z tą produkcją, Little Nightmares 2 śledzi losy Mono – chłopca starającego się odkryć tajemnice wieży nadającej sygnał, który wypaczył rzeczywistość w jego rodzinnym mieście. W podróży towarzyszy mu Six, bohaterka pierwszej części gry, pełniąca rolę przewodniczki po tym niebezpiecznym świecie.
Wersja Enhanced Edition Little Nightmares 2 wykorzystuje dodatkową moc nowej konsoli, oferując jeszcze bardziej niepokojące i szczegółowe efekty wizualne. Dzięki trybowi przenośnemu Switcha 2, gracze będą mogli zabrać tę pełną napięcia przygodę ze sobą. Sequel został świetnie oceniony – na Steamie wystawiono ponad 15 tysięcy opinii, z czego 93 procent jest pozytywnych.
Wcielasz się w rolę Mono, chłopca podróżującego wraz z Six, swoją tajemniczą towarzyszką. Chociaż przed rozpoczęciem tej historii nie znali się, muszą znaleźć sposób na współpracę, próbując przetrwać okropności i tajemnice Bladego Miasta.
Mono może zawołać Six, aby ją przywołać, ale ona jest również dość niezależna i spostrzegawcza. Zwracaj uwagę na jej sygnały i współpracujcie, aby otwierać ukryte zapadnie, wspinać się na gigantyczne meble, a jeśli czujesz się trochę przestraszony, trzymajcie się za ręce, przemierzając świat, który nie jest przeznaczony dla dzieci.
Mimo że Little Nightmares 2 Enhanced Edition jest już dostępna w natywnych wersjach na PS5 i Xbox Series X/S, majowa premiera na Switchu 2 ma być idealną okazją dla osób, które jeszcze nie miały okazji sprawdzić produkcji Tarsier Studio.
